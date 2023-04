Stasera Italia, Augusto Minzolini critica la maggioranza: troppa supponenza

27 aprile 2023 a

La maggioranza di centrodestra va sotto alla Camera dei deputati il giorno dell'approvazione dello scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta ma il centrodestra è andato sotto per soli 6 voti. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 27 aprile su Rete4. In collegamento da Milano c'era Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale.

Camera, respinto lo scostamento di bilancio@AugustoMinzolin a #StaseraItalia: "C'è stata un po' di supponenza rispetto ai numeri" pic.twitter.com/1cJrLuXij9 — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 27, 2023

"La prima ragione è il ponte del 25 aprile e primo maggio, dall'altra parte c'erano le amministrative e quindi c'erano da fare liste nei vari comuni. E poi c'è un problema di fondo, c'è stata un po' di supponenza rispetto ai numeri. Un conto è avere un tot di persone che non partecipano al voto quando sei di 630, un conto se sei di 400 persone. Questo qui è un problema più generale. Ci sono ritardi anche sull'organizzazione del lavoro. Alla Camera è romasto il regolamento passato che, comunque non può essere una scusante".