Carlo Cracco, pandemia finita: lo chef torna al profitto

La pandemia non colpisce più Carlo Cracco. Qualche giorno fa, infatti, il noto chef ha deciso di riportare a nuovo l’utile di 162mila euro del bilancio 2022 della sua Cracco Investimenti, dopo che l’esercizio precedente si era chiuso con un profitto di 252mila euro, con un patrimonio netto di circa 1,8 milioni.

Mentre i ricavi anno su anno sono lievemente diminuiti da 663 mila a 606mila euro, il totale dell’attivo di 2,7 milioni è costituito da 470mila euro di crediti e partecipazioni per oltre 1,8 milioni tra cui la controllata Felix proprietaria del ristorante da quasi due anni lanciato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano che ha accumulato perdite per oltre 4 milioni, a bilancio in carico per 650mila euro.

L’altra controllata è la Hugo 4 (proprietaria dell’altro ristorante storico di proprietà di Cracco in via Victor Hugo sempre a Milano), e che lo scorso anno ha segnato un fatturato in decisa crescita da 3,3 a 5,5 milioni con un utile di oltre un milione. Buoni numeri anche dalla terza controllata, la Cracco Express che vende online, e che lo scorso anno ha fatturato 1,4 milioni.