Che tempo che fa, Carlo Cracco fa preoccupare i fan: come si presenta

L'ospitata di Carlo Cracco, super-chef e volto tv, nel salotto di Fabio Fazio ha provocato sorpresa e una certa preoccupazione in molti utenti dei social. Invitato per presentare Dinner Club, il programma di di cucina su Amazon Prime con Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli presenze fisse, l'ex volto di MasterChef è apparso molto dimagrito rispetto alle ultime apparizioni tv. Nello studio di Che Tempo Che Fa, domenica 29 gennaio, il tema viene introdotto da Littizzetto che dice a Fazio: "Hai visto che magro che è?". "È vero, sei dimagrito Carlo… Come mai?" gli ha chiesto il presentatore. "Forse è colpa del troppo lavoro" ha risposto Cracco.

Nell'intervista lo chef ha parlato dei suoi ristoranti, degli impegni in tv e della perdita di una stella Michelin. Un periodo complesso che ha portato Cracco, probabilmente, a sessioni i lavoro estremante intense. Sui sociale il suo nome è balzato presto tra i trend più discussi, con tanti utenti che non lesinano commenti e osservazioni: "Carlo sei invecchiato da quando facevi Master chef", "Chef ti sei un po' sciupato, ma stai male?", "Ma sembra solo a me o è dimagrito un botto?".