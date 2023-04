Luca Vismara vuole portare i Jalisse a Sanremo. Cosa dice sul prossimo Festival

Francesco Fredella 24 aprile 2023 a

Ex concorrente dell'Isola dei famosi, ex di Amici. Produttore e autore musicale. Luca Vismara, che è stato in collegamento su Rtl 102.5 News ci riprova e dopo Paola & Chiara sogna di portare all'Ariston i Jalisse. "Vorrei portare i Jalisse a Sanremo. Ora sono all'isola dei famosi, ma appena usciranno proporrò una canzone".

Insomma Vismara - che ha rivelato di aver convinto Paola & Chiara alla reunion - adesso punta sugli ex vincitori del Festival (all'epoca di "Fiumi di Parole"), per anni scartati. "Durante l'estate potrei dedicarmi alla loro canzone da far ascoltare ad Amadeus", aggiunge. Il conduttore e direttore artistico del Festival, secondo rumors, si sarebbe già messo al lavoro. Lo scorso anno sono arrivati oltre mille brani alla sua attenzione. Quest'anno il numero potrebbe essere ancora più alto.