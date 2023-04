L'Aria che Tira, Cerno sbigottito da Schlein: “È diventata come tutti gli altri del Pd”

20 aprile 2023 a

Elly Schlein è già capitolata nel suo tentativo di cambiare il Partito Democratico. Sì, almeno secondo Tommaso Cerno, ex parlamentare dem e attualmente direttore de L’Identità. Il giornalista è ospite della puntata del 20 aprile de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, e spara a zero sulla nuova leader alla luce delle parole pronunciate nella prima conferenza stampa, andata in scena ieri: “Dev'essere successo qualcosa nel Pd, qualcosa è rimasto lì dentro dal Patto del Nazareno. Perché appena una si siede su quella sedia diventano tutti uguali, nel giro di pochissimi minuti Schlein è cambiata, ha fatto una conferenza stampa de relato. Schlein ha detto quello che pensa il resto del partito, in particolare quelli che non han votato per lei”.

"L'ho sentita, sono allibito". Così Santoro disintegra Schlein

“Lei - prosegue Cerno nella sua invettiva anti-Schlein - è stata eletta per essere quella sinistra che metteva dei dubbi, non sulla difesa dell’Ucraina o l’essere putiniani, il re è proprio nudissimo. Bisogna domandarsi se questo modo di difendere Kiev sta portando verso la pace o sta portando verso la guerra. Cancellato. La cosa fatta da Roberto Gualtieri a Roma con il termovalorizzatore, una cosa vecchia di 30 anni, fa parte di questa sinistra che poi predica dalla mattina alla sera sul pianeta che si sta inquinando? Anche questo tema cancellato. Su tutto il resto tutti ‘sì, ma…’, ‘sì, ma…’, ‘sì, ma…’. Il Pd del ‘sì, ma…’ non uscirà mai dal suo 18-20%. Tutto ‘sì, ma…’. Io voglio il ‘ma sì’”.