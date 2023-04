Otto e mezzo, Michele Santoro contro Schlein: sulla guerra Ucraina non dice nulla

19 aprile 2023 a

La guerra in Ucraina fa emergere tutte le incomprensioni e gli altarini della sinistra. Perfino Santoro non ne esce immune e, durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda il 19 aprile, attacca il nuovo segretario del Pd Elly Schlein. Sulla guerra in Ucraina, infatti, non dice nulla.

"Il segretario del Pd è favorevole all'invio di armi in Ucraina - ha detto Michele Santoro a Lilli Gruber - Tuttavia quando ho sentito la conferenza stampa sono rimasto piuttosto allibito perché il nuovo segretario (che mi sembra simpatico, tonico e finalmente una donna che può rispondere a brutto muso a Meloni) sulla guerra non dice assolutamente nulla. La sua posizione è: dovremmo contenere la spesa militare. Per un leader politico il punto è che se la difesa dell'Ucraina portata avanti in questo modo è così importante sul piano strategico, allora tutto quello che ci vuole va dato. Se, invece, non è così importante sul piano strategico, lei ci dovrebbe dire qual è la sua visione strategica. Lei è il leader del principale partito d'opposizione. Io da Elly Schlein e da quel partito non mi aspetto niente, però è certamente una figura nuova che cerca di fare qualcosa quindi è da lei che mi aspetto qualcosa. Però è inutile rivolgere a lei un appello che ha come unica discriminante il fatto che l'Italia deve uscire da qualunque azione belligerante. E questo è fondamentale per il nostro Paese".