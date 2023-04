Stasera Italia, Gianluigi Paragone sui migranti: pezzi di città appaltati agli stranieri

18 aprile 2023 a

Le parole del ministro Francesco Lollobrigida sull'emergenza migranti e sul rischio di "sostituzione etnica" hanno scatenato un vero e proprio putiferio. La sinistra, come sempre, ha alzato un polverone e sta cercando di cavalcare la polemica. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 18 aprile su Rete4.

"Ci sono pezzi di città completamente appaltati a comunità straniere e la fanno da padrone"@gparagone a #StaseraItalia sulle dichiarazioni di Lollobrigida pic.twitter.com/GltERGBiLV — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 18, 2023

"E' un dato di fatto che ci siano dei trapianti dentro i tessuti urbani di comunità straniere sempre maggiori - ha detto Gianluigi Paragone a Barbara Palombelli - Poi è vero che le comunità straniere che sono insediate in Italia da più tempo non stanno facendo figli e questo è l'unico dato nuovo dell'ultima rilevazione Istat. Un tempo erano gli immigrati che facevano figli, adesso si sono fermati anche loro. Quindi vuol dire che il disagio è così profondo nel tessuto sociale che neanche loro fanno più figli. Però il dato di fatto è che ci sono pezzi di città che sono completamente appaltati alle comunità straniere che fanno da padrone dentro il tessuto urbano. Ci sono aree periferiche dove di fatto comandano, gestiscono le case e gli alloggi. gestiscono il traffico di stupefacenti e la prostituzione. Mi dispiace ma se questa espresisone serve per accendere un riflettore...".