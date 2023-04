Stasera Italia, la promessa di Riccardo Molinari: la nostra battaglia contro i clandestini

17 aprile 2023 a

a

a

Emergenza migranti, le forze politiche si affrontano su quali devono essere le misure necessarie ad affrontare uno dei nodi della nostra epoca: il flusso dei migranti. Se n'è parlato nel corso della trasmissione "Stasera Italia" del 17 aprile.

"La battaglia non è contro gli immigrati ma contro la clandestinità"



Interviene @MolinariRik a #StaseraItalia pic.twitter.com/OPydXboPB8 — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 17, 2023

"La battaglia non è contro gli immigrati ma contro la clandestinità ed è contro l'immigrazione illegale - ha specificato Riccardo Molinari, deputato della Lega - Poi ricordiamo che l'immigrazione illegale toglie spazio ai percorsi legali d'immigrazione. La protezione speciale noi l'avevamo già limitata fortemente con i decreti sicurezza, i cosiddetti decreti Salvini che noi ora vorremmo far rivivere. Vorremmo limitare le fattispecie in cui questa protezione viene applicata. Ad esempio limitandola a chi scappa da tragedie climatiche, chi ha rischio di persecuzione in patria, oppure chi si è onorato di particolari gesti al merito civile. Ora, invece, la protezione speciale è talmente larga che può essere data a chiunque. E non è che riducendola creiamo illegalità".