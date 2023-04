Stasera Italia, l'ambientalista Francesco Galanzino insulta gli eco-vandali

17 aprile 2023 a

Scontro sugli eco-vandali. La strategia di gruppi ambientalisti come "Ultima generazione" fa storcere il naso a molte persone. Perfino tra gli stessi ambientalisti. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 17 aprile. Ospite in studio è l'ambientalista Francesco Galanzino che critica aspramente la strategia degli attivisti più estremisti.

"Questa è un'idiozia ipocrita nel metodo e nel merito"



L'ambientalista Francesco Galanzino critica gli eco-vandali #StaseraItalia pic.twitter.com/Wc9qETef6a — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 17, 2023

"Questa è un'idiozia ipocrita nel merito e nel metodo - attacca Francesco Galanzino, riferendosi agli attivisti di Ultima Generazione - Nel metodo perché questo allontana il consenso alle battaglie ambientaliste. E questo è gravissimo perché ottengono il risultato opposto. Ipocrita perché sappiamo che il maggior produttore al mondo di CO2 è proprio la Cina. Quando da questa gente vedrò imbrattare la Muraglia Cinese allora comincerò ad accreditargli buona fede. E poi nel merito: l'ambiente non è una cosa astratta, a sé stante, l'ambiente è un'equazione: l'impatto umano è dato dalla popolazione x i consumi che crescono. E l'unico modo per tenerli sotto controllo è aumentare l'intensità tecnologica. Invece questa gente parla per slogan".