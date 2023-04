Gian Maria Sainato, chi è l'influencer che diventerà virale all'Isola dei Famosi

Francesco Fredella 18 aprile 2023 a

a

a

Muscoloso. Senza tattoo. Piace a tutti in rete e ora, in tv, potrebbe spopolare per davvero. Gian Maria Sainato, influencer e naufrago a breve dell'Isola dei famosi, potrebbe essere uno dei favoriti di questa edizione. In passato l'abbiamo conosciuto a Riccanza e poi, sporadicamente, a Pomeriggio5. Con mezzo milione di follower è molto ambito dal mondo della moda e, adesso, il suo approdo in Honduras piace al pubblico di Canale5.

Ilary Blasi cancella il gossip in un istante. Cosa dice sulla separazione

"Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata”, aveva dichiarato Sainato in un'intervista a Vanity. E' single. Potrebbe innamorarsi proprio all'Isola dei famosi: tenetevi pronti a ogni fuoriprogramma. Si dice che diventerà virale anche perché dietro Sainato (e la Caldonazzo) c'è Andrea Di Carlo, uno dei manager più accreditati negli ambienti televisivi.