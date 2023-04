Fuori dal coro, Giordano e la studentessa in sedia rotelle dopo il vaccino

04 aprile 2023 a

a

a

Vaccini ed eventi avversi. Se n'è parlato nel corso della trasmissione "Fuori dal coro" in onda il 4 aprile su Rete4. Ospite di Mario Giordano una studentessa di 27 anni, Assuntina, che racconta la sua storia. Dopo la seconda dose di vaccino non ha avuto più sensibilità nelle braccia e nelle gambe e ora è su una sedie a rotelle. Giordano chiede di conoscere la verità.

"Assuntina non è una no vax, ha fiducia nella medicina e nella scienza e allora datele delle risposte"@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/b1IR2qDz5W — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) April 4, 2023

"Assuntina ha 27 anni, è una studentessa in Medicina - racconta Giordano presentando Assuntina durante la sua trasmissione - Due anni fa, dopo la seconda dose di vaccino, si è sentita male e non ha più sensibilità nelle braccia e nelle gambe. Le hanno addirittura consigliato di mollare l'università. Lei aveva avvertito che ha una malattia immunitaria e che quindi, forse, potevano esserci pericoli. Le hanno detto: no ti devi vaccinare lo stesso. Lei si vaccina, rimane bloccata e perde la sensibilità. Ora Assuntina è sulla carrozzella e le dicono: devi mollare l'università. Ma lei nonostante tutto, nonostante tutti vuole continuare a studiare perché vuole curare i bambini. Assuntina non è una no-vax. Assuntina ha fiducia nella medicina, ha fiducia nella scienza. E allora date risposte a lei e a tutte le persone che, come lei, hanno sofferto e stanno soffrendo".