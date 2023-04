Lollobrigida sbugiarda la sinistra: "Il solito polverone". Sostituzione etnica, cosa ha detto davvero

Sullo stesso argomento: Coldiretti: da Meloni a Bonaccini oltre 500mila firme contro il cibo sintetico

L'ultima polemica sollevata dalla sinistra è quella legata alle parole del ministro Francesco Lollobrigida, intervenuto al congresso nazionale della Cisal. Nel suo discorso l'esponente del governo ha risposto alle critiche sul tema dei migranti: “Bisogna contrastare l’illegalità anche a livello europeo per fermare un’ondata migratoria che, secondo noi, ha superato limiti oggettivi. Ma anche per aiutare le nazioni di provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia Meloni, in pochi mesi di governo, ha fatto scuola”. “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani - ha sottolineato Lollobrigida - per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia". Poi il passaggio per il quale Elly Schlein ha parlato addirittura di "suprematismo bianco" e il Movimento 5 Stelle di "propaganda razzista": "Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica. Io ritengo l’immigrazione un fatto naturale fisiologico, sono nipote di un emigrante, quindi mi guardo bene dal pensare che l’emigrazione e quindi l’immigrazione siano un problema. Anzi diventano un’opportunità di crescita per una nazione”.

Polemiche, quelle sollevate dall'opposizione che hanno fatto indignare Fratelli d'Italia. "A Elly Schlein e compagni, non potendo attaccare nel merito il buon governo del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, non resta che ’baccagliare' sulla terminologia e sul nulla", ha dichiarato tra gli altri il capogruppo di FdI, Tommaso Foti.

A replicare sulla vicenda è lo stesso Lollobrigida con un video pubblicato su Facebook: "La sinistra evidentemente in difficoltà e priva di argomenti solleva il solito polverone su una mia dichiarazione in cui spiegavo che a mio avviso per contrastare la denatalità in Italia, che rischia di far sparire il popolo italiano, bisogna aiutare chi intende mettere su famiglia con figli, attraverso agevolazioni e un sistema di welfare che lo sostenga, che dia la possibilità di coniugare il lavoro e la famiglia. E la sinistra invece solleva il polverone, parla di razzismo, di suprematismo", spiega il ministro. "La sinistra - aggiunge - dice cose che non hanno alcun senso, basta leggere la definizione di etnia che è quell’appartenenza che esiste all’interno di tante comunità in tutto il mondo, che sono tutte degne di rispetto, compresa la nostra, che intendiamo difendere con questa promozione". Insomma, l'ennesimo polverone ideologico sollevato dalla sinistra.