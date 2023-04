Sondaggio Mentana, quanto valgono divisi Renzi e Calenda. Boom Lega

17 aprile 2023 a

Balzo della Lega nel centrodestra, crescita parallela di Pd e Movimento 5 Stelle, la prima rilevazione da "separati" per i partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Sono alcuni degli elementi che emergono dall'ultimo sondaggio Swg presentato lunedì 17 aprile da Enrico Mentana al Tg La7. Gli orientamenti di voto vedono al primo posto sempre il partito di Giorgia Meloni che perde tre decimali rispetto a sette giorni fa ma resiste al 29 per cento.

Il Partito democratico di Elly Schlein continua a salire: 21 per cento in virtù di una crescita dello 0,3. Stesso aumento per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che sale al 15,4 per cento. Il partito che cresce di più rispetto a una settimana fa è quello di Matteo Salvini: la Lega guadagna sei decimali e tocca il 9,4 per cento. In lieve calo Forza Italia di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, che perde lo 0,2 e scivola al 6,3 per cento.

Il sondaggio Swg di oggi è il primo dopo la rottura nel Terzo polo a rilevare separatamente Azione e Italia viva. Il partito di Calenda è quello messo meglio, con il 4,6 per cento. La formazione di Renzi è invece al 2,6. Sette giorni fa l'allora alleanza Azione-Italia viva aveva fatto registrare un 7,7 per cento complessivo, mezzo punto in più della somma delle due rilevazioni odierne.