Francesco Chiofalo prova a conquistare Drusilla Gucci

"E' convinta che io sia un farfallone"; Chiofalo - ex concorrente di Temptation Island - torna a parlare di Drusilla Gucci. E ammette: "Credo tra noi sia finita. Ci siamo sentiti la scorsa settimana ma non c'è stato alcun verso di farle capire che vorrei tornare con lei", dice Chiofalo in radiovisione a RTL 102.5 News.

"Mi ha bloccato ovunque". Drusilla Gucci, la verità di Chiofalo

Chiofalo è disperato. Innamorato. E non perde la speranza. "Voglio tornare con lei", dice ancora l'ex concorrente di Temptation island, imprenditore. "Ho fondato da 10 anni uno studio fotografico e la mia agenzia va avanti, lei lo sa. Ma continua ad essere gelosa. Perché?", tuona. "Quando una donna mi lascia vado in depressione. Ho avuto spesso relazioni lunghe, quando mi mollano all'improvviso, sto davvero male. Alla mia età sogno un futuro e una famiglia, ma fino ad ora nulla". La storia potrebbe essere giunta al capolinea per davvero. "E' finita tra noi, forse sì", racconta Chiofalo. "Sono andato alla sua Tenuta, tre giorni fa, a Firenze. Sono arrivato lì fuori e mi ha detto di andare via". Chiofalo, poi, dà la colpa alle sue amiche. "Sono visto dalle sue amiche come se fossi una specie di lebbroso, ce l'hanno con me", aggiunge. "Sono un energumeno, faccio una brutta impressione all'apparenza. Molte donne mi vogliono solo per un'avventura a letto e basta".