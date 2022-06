Francesco Chiofalo ricorre al bisturi per un ritocchino. Cosa gli dice Drusilla Gucci

Francesco Fredella 01 giugno 2022 a

Non ha mai fatto mistero dei suoi interventi chirurgici. Ora Francesco Chiofalo ci riprova. Tempo fa, come lui stesso aveva rivelato, era andato dal chirurgo per un ritocchino alle labbra, una piccola correzione al naso e poi le faccette dentali (molti vip volano a Instanbul per aver denti bianchissimi). Infine, il trapianto di barba. Adesso si è sottoposto ad un piccolo intervento di liposuzione (eppure non ne avrebbe bisogno, vista la sua stazza muscolosa). Ma le "maniglie dell’amore" - che per molte donne sono super sexy - non le sopportava più.



“Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni. Ho fatto un’operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno…E in effetti è vero, sono piuttosto tirato e definito. Però succede che sopra i glutei nella parte delle maniglie dell’amore, non si vede a occhio nudo, ma ho una pallina di grasso. E a me ‘sta cosa mi urtava, chiamatemi fissato, come vi pare. Sarà una fissazione mia, ma l’ho levata per tutta la vita”, racconta su Instagram Chiofalo che di recente ha partecipato a "La pupa e il secchione" su Italia 1. “Sinceramente non ne avevo bisogno è vero, non posso dire diversamente. Sono però un po’ fissato per queste cose, sono un perfezionista. Però non voglio che passi il messaggio che uno si va ad operare così, pensateci bene prima di sottoporvi ad un intervento di chirurgia estetica. Non fate come me in poche parole”, continua a raccontare.

Nel suo ultimo video racconta anche quello che gli ha detto la sua fidanzata. Drusilla non voleva mi ha detto che sono un C”, dice ancora. Insomma, a quanto pare Drusilla Gucci è da sempre contraria a questo tipo di chirurgia estetica. E lui stesso lo rimarca: “Cosa ne pensa Drusilla? Che sono un C, tutto regolare, lo pensa sempre! Lei era contraria perché è sempre restia alla chirurgia plastica ma io ho tagliato la testa al toro e non gliel’ho detto! Gliel’ho detto il giorno prima così non ha potuto fare niente”.

