Francesco Chiofalo e l'appello a Drusilla Gucci: mi ha bloccato sui social

E' provato. Vuole tornare con Drusilla Gucci che l'avrebbe bloccato ovunque: Instagram e cellulare. Ora Francesco Chiofalo, influencer da oltre 1 milione di follower e tanti tatuaggi sul corpo, è in crisi. La sua storia con Drusilla Gucci ha subito una battuta d'arresto. Improvvisamente. "Una forte crisi. Abbiamo 30 anni e le cose, dopo due anni, non vanno più bene. O si fa un passo in avanti o indietro", tuona Chiofalo.

"Siamo due persone molto diverse per modo di vivere e pensare ma ci compensiamo. Non è mai stato un grande problema. Se ci siamo lasciati? Non lo so, non ci sentiamo. Pausa di riflessione", aggiunge. "L'ho chiamata un po' di volte ma deve riflettere. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi. Vorrei tornare ma le cose si fanno in due. Queste pause di riflessione a cosa servono? Lancio un appello a Drusilla su RTL 102.5 News, mi ha bloccato su Instagram, riproviamoci per due mesi almeno. Vediamo le cose come vanno...", Chiofalo così va dritto al sodo e cerca di riconquistare la Gucci.

Poi scende nei dettagli parlando per la prima volta di quello che è successo. "La rottura è nata per la gelosia", dice. "Lei, praticamente, non si fida di me. Prima non era così: gelosa di tanti colleghi e personaggi televisivi. Di qualche ragazza in particolare che non posso sentire ma io - come sapete - ho un'agenzia di fotografia e social media. Ho un lavoro, lavoro con molti influencer, fa finta di non capirlo". Ma c'è qualche altra cosa che nasconde Chiofalo? "Da single lavoro di più, questo non interessa a nessuno però voglio dirlo", racconta ancora l'influencer (che in passato è stato fidanzato con Antonella Fiordelisi). "Con Antonella è stata una storia di qualche tempo fa. Tra me e lei era una cosa a livello mentale, non rientra nei miei gusti e quindi non siamo andati avanti".