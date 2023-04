Tagadà, Fabrizio Barca promuove Giorgia Meloni: l'avrei voluta con me

12 aprile 2023 a

Fabrizio Barca è un economista e politico che, in passato, ha ricoperto varie cariche di primissimo piano come presidente del Comitato per le politiche territoriali dell'Ocse e ministro per la Coesione territoriale nel governo di Mario Monti. Barca è stato ospite della puntata di "Tagadà" in onda il 12 aprile su La7. L'economista, pur avendo un'estrazione di sinistra, ha fatto una sorta di endorsement nei confronti del premier Meloni, conosciuta quando era ministro delle Politiche giovanili. Barca non nasconde la sua ammirazione per Meloni con parole che non lasciano spazio ad alcun dubbio.

"Intanto un governo con una donna a capo resterà nella storia del Paese - ha detto Barca nel corso di Tagadà - Io ho avuto l'occasione di conoscere l'onorevole Meloni quando aveva 24 anni. Io ero dirigente dello Stato e mi è capitato di lavorare con lei quando era ministro delle Politiche giovanili e dissi: ma perché non sta con noi a sinistra? Perché già se ne vedeva la grana. Stiamo parlando di una persona con molta grana dal punto di vista della capacità, con una classe dirigente che non è necessariamente tutta al suo livello perché è stata lontano dal governo. Ma tutte le classi dirigenti si sono andate deteriorando. In questo governo c'è uno strano mix. E' un governo orgogliosamente di destra. Finalmente si può tornare a dire di essere di destra. Ma dentro ci sono due destre: una vicina al neoliberismo di Mario Draghi e una destra più antica, neo corporativa, di protezionismo controllato in cui io proteggo pezzi di società. Insomma non un welfare universale. E Meloni rappresenta entrambe le anime".