Stasera Italia, la verità di Giulio Tremonti sul centro: ecco perché in Italia non esiste

Il centro in Italia è in crisi. Saranno anche le voci delle difficoltà che stanno incontrando Calenda e Renzi, ma anche Giulio Tremonti non può fare a meno di affrontare il tema legato alla mancanza di un centro stabile nel panorama politico del nostro Paese. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda l'11 aprile. "Dipende dalla storia politica dei vari Paesi - ha detto Giulio Tremonti ai microfoni di Stasera Italia - In Germania c'è una moltiplicazione delle forze politiche. In Francia anche è in divenire. Da noi, invece, si è abbastanza bloccata e irrigidita su due polarità diverse".

Poi Barbara Palombelli chiede a Giulio Tremonti cosa pensa della crisi in corso tra Matteo Renzi e Carlo Calenda che sembrano dire addio al progetto del Terzo Polo. Di fronte a questa domanda, il presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati, si trincera dietro un esplicito: "Mi fa un'altra domanda"