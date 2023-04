Stasera Italia, “nessuna svolta imminente”. L'esperto spiega il destino della carne sintetica

07 aprile 2023 a

a

a

Angelo Vescovi, biologo e farmacologo, nonché presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, è ospite della puntata del 7 aprile di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Nel corso del talk show si approfondisce il tema legato alla carne sintetica e alle controversie di questo tipo di alimentazione: “Probabilmente è nel futuro, in questo momento non è così, la discussione tra gli esperti del settore è ancora in corso. La prima cosa da chiarire è che non è un futuro prossimo. Per arrivare a produrre una carne in laboratorio che sostituisca, sia per le sue caratteristiche ma soprattutto per le quantità producibili, quella che è la carne che utilizziamo oggi mi sento di dire tranquillamente che parliamo di decenni. Quindi non ci sarà un impatto diretto sull’agricoltura italiana come molti paventano. Tra l’altro importiamo il 50% della carne che mangiamo… Poi ci sono delle problematiche tecniche, non è l’impatto di questa carne, coltivata con le staminali”.

L'Europa finanzia i cibi sintetici con più di 20 milioni: strada già segnata

“Sul pianeta - dice ancora Vescovi - siamo 8 miliardi e in pochi anni saremo 11 miliardi. Non è più sostenibile uno stile di vita in cui i consumi continuano a crescere e in cui si produce sempre di più in maniera intensiva per poi buttare il cibo, questa è la follia di questa specie che sta evolvendo in una direzione sbagliata. Poi ci si deve rivolgere a queste alternative, non ci vedo niente di sbagliato, sicuramente il cibo è parte della cultura, integralmente parte della cultura”.