Fuori dal coro, Mario Giordano svela lo scandalo dei progetti del Pnrr

11 aprile 2023 a

Dove vanno a finire i soldi del Pnrr? Da Bruxelles stanno per arrivare 190 miliardi che sembrano una manna dal cielo per contribuire a risolvere gran parte dei problemi che affliggono il nostro Paese. Queste risorse andranno a finanziare progetti già approvati dai Comuni italiani. Il problema è che l'utilità di molti progetti già approvati è tutta da dimostrare. Anzi, in molti casi, sembra proprio una presa in giro. Come nel caso portato agli onori della cronaca da Mario Giordano nel corso della puntata di Fuori dal coro in onda l'11 aprile. E i riflettori si accendono sulla briscola.

"Sono mesi e mesi che sentiamo parlare del Pnrr - tuona Mario Giordano su Rete4 - Il fantasmagorico piano che dovrebbe rilanciare l'Italia, i 190 miliardi che arrivano dall'Europa e che sono la nostra opportunità, la nostra occasione storica per risolvere tutti i nostri problemi. Allora siamo andati a vedere dove vanno a finire questi soldi. Ed eccoli qua: questi sono 2.177 progetti con tutti i bolli ufficiali, già approvati e definitivi. E i soldi vanno a finire qui: all'Unione dei Comuni del distretto ceramico per un giro di briscola!".