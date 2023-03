Fedez resta solo e in imbarazzo a Muschio Selvaggio. Che fine ha fatto Luis Sal?

Valentina Bertoli 28 marzo 2023 a

“Sono solo soletto”: ha esordito così Fedez nell’ultima puntata di “Muschio selvaggio”, il podcast di approfondimento, cultura e società. Prima di dare inizio alla chiacchierata con lo storico amico Fabio Rovazzi, il rapper ha reso esplicita ai seguaci l’assenza del compagno d’avventura Luis Sal. Una domanda arrovella i fan: dov’è lo youtuber? Aspra lite nascosta a tutti o semplice coincidenza? L’allontanamento tra i due amici riaccende la “bomba” gossip di Fabrizio Corona.

Fedez naviga ancora in acque mosse. Dopo la presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni e il problema della balbuzie, a diventare un vero e proprio caso è l’assenza da tutti gli schermi del caro amico Luis Sal. Lo youtuber è infatti scomparso improvvisamente dal podcast che conduce insieme a Fedez dal 2020, “Muschio selvaggio”. Il 114esimo episodio inizia con una sorpresa: “Sono solo soletto”, dice il rapper presentando il suo interlocutore Fabio Rovazzi. “È la prima conversazione di un’ora che abbiamo affrontato dopo cinque anni”, ha affermato il cantante di Rozzano alludendo alla riappacificazione con l’autore di numerosi tormentoni estivi. Tra i due l’atmosfera è sembrata rilassata, come ai vecchi tempi. Fu Fedez a raccontare il motivo della rottura con Rovazzi: “Non avere un messaggio da un amico ha rappresentato una ferita psicologica. Ai tempi, in radio gli chiesero se mi avesse fatto gli auguri per la paternità e lui rispose ‘sì’: notare quella naturalezza nel raccontare una bugia non mi permise di riconoscere il Fabio di sempre”.

La causa della crepa nel loro rapporto di amicizia fu di natura societaria, ma a pesare sulla bilancia contribuì anche la mancanza di un supporto quando il rapper e Chiara Ferragni non sapevano se il figlio soffrisse di sordità neurologica. Passato a parte, ora spunta l’ennesimo sospetto: che il rapper abbia chiuso definitivamente con Luis Sal? Il collega youtuber è scomparso da tutti i radar da un po’. I suoi canali social tacciono da qualche giorno e nessuno degli interessati fa chiarezza sul mistero. L’ipotesi più gettonata è quella della lite, ma c’è anche chi ricorda i rumors lanciati da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva fatto girare una voce insidiosa: “Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti a un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata di Muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”. Sebbene la smentita del cantante sia arrivata in tempi record, nessuna luce è stata fatta sulla faccenda.