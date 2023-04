Berlusconi, le parole di Ancelotti: "Tutti in ansia, sono molto legato a lui"

10 aprile 2023 a

a

a

Tra i tanti personaggi che hanno espresso parole di stima e incoraggiamento per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare in un quadro segnato da una leucemia mielomonocitica cronica, spicca Carlo Ancelotti, già calciatore e allenatore del Milan. "Berlusconi? Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui, spero che vada tutto bene", ha detto il tecnico, attualmente allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

Come sta Berlusconi, cosa trapela dal San Raffaele. Quinta notte in terapia intensiva

"Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti. È stato un grande presidente, che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po' di pepe nei momenti buoni. Nei momenti di difficoltà si poteva contare sul suo appoggio"; ha detto Ancelotti che con il Cav presidente del Milan ha vinto tutto.

"Prego per l'amico presidente". Sorpresa al San Raffaele: chi spunta in corsia

"Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo", si legge nell'ultimo bollettino medico diramato dall’ospedale San Raffaele, firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, sulle condizioni di salute dell’ex premier.