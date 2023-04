Silvio Berlusconi, l'ultimo bollettino. Zangrillo: "Costante miglioramento"

10 aprile 2023 a

Questa mattina Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e direttore delle terapie intensive del San Raffaele, al suo arrivo in ospedale non aveva rilasciato dichiarazione e l'ipotesi che circolava tra i giornalisti è che non ci sarebbe stato neanche oggi, lunedì 10 aprile, giorni di Pasquetta, il bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Tuttavia l'aggiornamento medico sul presidente di Forza Italia è stato diffuso a metà mattina.

"Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo", si legge nel bollettino firmato dai professori Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto del midollo osseo e oncoematologia. "Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo", si legge nel comunicato.

Secondo quanto si apprende, l'ex premier ha passato una notte tranquilla, la quinta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi si trova ricoverato da mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.