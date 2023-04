Berlusconi ricoverato: "Miglioramento". Al San Raffaele Gianni Letta

08 aprile 2023 a

a

a

Sono sempre ore di ansia per la salute di Silvio Berlusconi, ma trapela cauto ottimismo. Dopo la terza notte trascorsa nel reparto di terapia intensiva : c'è stato un miglioramento per il leader di Forza Italia ed ex premier in cura al San Raffaele di Milano da mercoledì per un'infezione polmonare e affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica.

Secondo quanto filtra dall'ospedale, non è prevista neanche oggi la diffusione di un bollettino medico. Il medico personale e primario, Alberto Zangrillo, è arrivato alle 8.30 circa nella struttura sanitaria ed è entrato nel reparto in cui si trova il Cavaliere al Q1.

"Vi rendete conto?" Zangrillo, contro chi sbotta il medico del Cav

Intanto al San Raffaele è arrivato Gianni Letta, fedelissimo dell'ex premier ed è tornato il fratello Paolo. L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri è arrivato a bordo di un'auto blu, passando per l'ingresso di via Olgettina 60.

“Ce la farò”. Medici stupiti dalla reazione di Berlusconi: aumenta l'ottimismo

"È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su", le parole di Berlusconi in una telefonata pubblicata da ‘il Giornale’. Sul suo stato di salute uno dei primi a informarsi è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha chiamato Gianni Letta la stessa mattina di mercoledì pregandolo di far giungere al Cavaliere e ai suoi familiari gli auguri per un pronto ristabilimento. Un gesto fatto con riservatezza che, raccontano ai piani alti di Forza Italia, è stato molto apprezzato.

Berlusconi combatte: "È dura ma ce la farò". Telefonata di Mattarella

"Oggi non l'ho sentito ma dice di sentirsi bene questo e questo è già un fatto positivo" fa sapere Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri in collegamento telefonico con Skytg24. "È sempre stato un leone, sono tutti ottimisti e confidano nel suo coraggio e nella sua forza, siamo tutti convinti che tornerà presto". E su Forza Italia spiega: "Noi come partito stiamo lavorando a un grande evento a Milano che potrebbe segnare il suo ritorno in pubblico".