Trump e le voci di divorzio: "In privato dice...", l'amica di Melania vuota il sacco

“Melania Trump non lascerà il marito”. Sono queste le parole rilasciate al New York Post da Stephanie Winston Wolkoff assistente e amica dell’ex first lady. Nelle ultime ore si vociferava di un possibile divorzio tra Melania e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, d’altronde la crisi tra i due coniugi non è certo iniziata in questi giorni. Lo scandalo Stormy Daniels e l’incriminazione del tycoon sembravano rappresentare il colpo di grazia definitivo al matrimonio, ma a quanto pare non è così.

Nell’intervista Wolkoff spiega che Melania sta vivendo la vicenda in silenzio: “Vive in una torre d’avorio di negazione”. Poi aggiunge: “Il silenzio è la sua arma preferita, sarà al fianco del marito, come sempre. Non credo che si senta umiliata, di certo è arrabbiata ma non lo sta lasciando”. Malgrado la rabbia per i recenti accadimenti, Melania non ha intenzione di divorziare da Donald, questo perché: “D’altra parte sapeva a cosa andava incontro quando lo ha sposato. Il suo mezzo di sopravvivenza è far finta che non sia mai successo”. L’indifferenza e l’autocontrollo sono le armi dell’ex first lady per spazzare il polverone di polemiche: “In privato, Melania dice che le persone sono solo invidiose e che sperava che lo scandalo Stormy Daniels venisse spazzato sotto il tappeto. Il suo modo di affrontare la situazione è quello di non lasciare che i suoi sentimenti si manifestino o la influenzino”.

Melania non rilascerà dichiarazioni giornalistiche sulla questione come confermato da Stephanie Wolkoff: “Crede di non dover rispondere o spiegare a nessuno, quindi non si metterà in quella posizione”. Infine conclude: “Prevedo che la rivedremo al suo fianco al prossimo evento mondano a Mar-a-Lago”. Insomma la storia tra Melania e Donald Trump è destinata a proseguire, per il momento.