Trump senza Melania: "Separazione". E oltre a Stormy Daniels spunta l'ex playmate

Un discorso breve e senza sorprese quello che Donald Trump ha tenuto dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, al termine della giornata che lo ha visto incriminato a New York per le accuse del procuratore distrettuale Alvin Bragg. Molti osservatori hanno notato che in questa giornata campale e quelle che l'hanno preceduta la moglie Melania nopn si è fatta mai vedere al suo fianco. Nel suo discorsol Trump ha elogiato i propri figli, e non ha parlato della compagna.

Vogliono inchiodare Trump per "cospirazione". Lui respinge le accuse: "Non colpevole"

Molti dei capi d'imputazione per i quali l'ex presidente è stato arrestato riguardano relazioni extraconiugali. In sintesi Trump avrebbe pagato dure donne e un uomno pernon rivelare particolari scottanti dura te la campagna elettorale del 2016, violando la legge e influenzando il voto tanto che gli viene contestato il reato di cospirazione. I due casi, identificati come Woman 1 e Woman 2, sono relativi a Karen McDougal, ex playmate, e Stormy Daniels, pornostar. A queste si è aggiunto il portiere della Trump Tower, indicato nei documenti della procura come il "doorman", Dino Sajudin, che ricevette da Trump 30.000 dollari a patto che non parlasse della storia di cui diceva di sapere: quella del figlio illegittimo nato dalla relazione tra il tycoon e una donna addetta alla portineria della Trump Tower.

"L'incriminazione? Un insulto all'America", Trump promette battaglia

L’ex first lady, 52 anni, non ha chiesto il divorzio dal Trump come molti osservatori avevano previsto ma vive da "separata in casa" nella splendida tenuta di Mar a lago, in Florida, a Palm Beach. Dove ieri però, a fianco del marito, non si è vista,