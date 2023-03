Fedez si fa la Ong: "Una nave mia". L'ultima trovata contro Meloni e Salvini

Sullo stesso argomento: Ferragni e Fedez insieme per Leone, cosa succede a casa Ferragnez

Fedez: “Voglio una nave con la mia faccia per aiutare le Ong”. È questa l’ultima trovata del rapper milanese che ne ha parlato nell’ultimo episodio del suo podcast “Muschio Selvaggio”. Fedez ha espresso la volontà di aiutare le Ong a Cecilia Strada, ospite del podcast e figlia del fondatore di Emergency. Contestualmente all’acquisto di una nave, il rapper ha annunciato che salirà a bordo della nave ResQ per una missione nel Mediterraneo. Poi afferma più o meno seriamente: “Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”.

Fedez non si vorrebbe limitare a fare una donazione ad una Ong ma vuole proprio “metterci la faccia” in tutti i sensi. Potrebbe essere questa la sua ultima trovata per attaccare il governo sul più che mai delicato tema dell’immigrazione, a seguito degli ultimi decreti che regolano le attività delle Organizzazioni non governative e del tragico naufragio di migranti di Cutro.

L’ipotesi di una nave Ong con la faccia di Fedez che raccoglie migranti in mare e chiede un porto sicuro al governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sarebbe tra il comico e il surreale. Ovviamente il progetto del marito di Chiara Ferragni è tutto da vedere, visto anche il tono scherzoso delle sue dichiarazioni. In passato si è anche parlato di un possibile intervento in politica di Fedez e addirittura della creazione di un suo partito, in realtà il suo impegno poi si è mostrato in altre cose. Non ultimo l’episodio dello scorso Sanremo in cui il rapper ha strappato la foto del viceministro ed esponente di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. Chissà se stavolta le sue parole avranno un risvolto tangibile o si dimostreranno la solita boutade per attaccare il centrodestra.