Fedez ora vuole una nave Ong con la sua faccia stampata

Apparire. Ad ogni costo. Trasformare ogni evento, anche una dinamica internazionale tragica in una gigantesca pubblicità. Fedez supera se stesso. E dimostra come al grottesco delirio di onnipotenza radical chic non vi sia mai fine. Ieri mattina, durante il suo podcast «Muschio Selvaggio», il rapper milanese ha ospitato Cecilia Strada. Non serve essere il mago Otelma per capire che il tema della conversazione è stato incentrato interamente sulle migrazioni dall'Africa verso l'Europa. Fedez, tra il serio e lo scherzoso, ha annunciato che vuole «una nave con la mia faccia per aiutare le Ong. Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare».

Un'ipotesi ancora da vagliare. Da studiare con un commercialista. Per capire costi e, soprattutto, benefici. Un'ipotesi che stuzzica però il cantante. Che non vuol restare un passo dietro Roger Waters, Banksy e Ghali. Quest'ultimo ha donato un’imbarcazione di salvataggio alla ong Mediterranea Saving Humans e poi ha partecipato alla prima operazione della Mar Jonio dopo il lungo stop in cantiere. Banksy invece ha finanziato la Louise Michel. Senza dimenticare il leader dei Pink Floyd, che ha offerto una cospicua donazione in denaro alla onlus ResQ.

La nave sulla quale, a giorni, salirà Fedez per affrontare, in prima persona, una missione tra le onde del Mediterraneo. «Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede – ha sentenziato mister Ferragni Credo che questa possa essere la mia utilità». Al centro della roboante uscita di Fedez c'è anche l'ennesimo, attacco a Giorgia Meloni e al governo di centrodestra. È bene ricordare che, durante il recente Festival di Sanremo, il trentenne inscenò uno squallido teatrino. Durante il quale prese di mira il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami. La foto dell'esponente di Fratelli d'Italia venne strappata in diretta, davanti a nove milioni di telespettatori.

Ora l'idea di una nave con stampato, in bella vista, il volto di Fedez. Un'imbarcazione, che solchi il mare, alla ricerca di immigrati da salvare. L'ennesima sparata di un artista alla costante ricerca di visibilità. Un rapper che, dopo aver riso in faccia alla tragedia di Emanuela Orlandi, oggi banalizza il dramma delle migrazioni. E punta il dito contro un governo che, nell'indifferenza dell'Unione Europea, cerca al contempo di difendere i propri confini e salvare migliaia di vite umane.