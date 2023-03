Otto e mezzo, Della Valle lancia la frecciatina: ci sono imprenditori furbetti

29 marzo 2023 a

Diego Della Valle lancia la frecciatina agli imprenditori che fanno i furbetti e lasciano il Paese facendo finta di rimanere in Italia. Parlando del futuro dell'Italia, l'imprenditore sottolinea l'importanza di poter collaborare col governo per migliorare la situazione. A farlo, però, dovrà essere proprio la parte sana dell'imprenditoria. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 29 marzo su La7.

"Di imprenditori seri in Italia ce ne sono tanti a tutti i livelli - ha detto Della Valle parlando con Lilli Gruber - Poi, però, ci sono anche i furbetti che hanno lasciato il Paese facendo finta di essere rimasti qua ma questo è un altro discorso. Quelli non sono imprenditori sbagliati. Hanno fatto delle scelte lecite ma non possono essere riconosciute come persone che possono dare una mano al Paese. Sto pensando a una montagna di persone che guardano solo ai loro interessi. E guardano solo a quelli. Questa è una scelta svelta ma è fuori posto oggi e non ci porta a nessuna risposta costruttiva. Gli imprenditori seri oggi sono disposti a sedersi attorno a un tavolo e aiutare a fare delle cose concrete per il Paese".