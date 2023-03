Cartabianca, Mauro Corona in veste di filosofo: il vero compito della politica

28 marzo 2023 a

Consueto siparietto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer nel corso dell’edizione del 28 marzo di #Cartabianca, il programma televisivo serale di Rai3. Lo scrittore ed alpinista sorprende tutti i telespettatori affrontando tematiche sociali: “In Italia ci sono tantissimi lavoratori poveri e la politica dovrebbe intervenire. La politica dovrebbe rendere le persone se non felici almeno tranquille. Oggi siamo ‘leggermente’ consapevoli dei danni provocati dai cambiamenti climatici ma penso che c’è ancora molto da fare. Purtroppo c’è un nichilismo del terzo millennio, mancano passione, cultura, affetto e amore di lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi”. Qualche problema tecnico per Corona durante il collegamento, con i telespettatori che si sono lamentati per le carenze sull’audio. “Mauro Corona non si sente l'audio, ma il profumo di mandorlo della maglietta arriva”, “Bentornato a Mauro Corona. Vedo che oggi si è fatto un buco alla maglietta dove c’è il microfono, invece dei due come l'altra volta. Non si sente, aspettiamo, magari me lo dicessero prima, ma pazienza. Che pa**e ogni volta sto teatrino”, “Che pa**e questa storia dell'audio di Mauro Corona” alcuni commenti di lamentele sui social.