Stasera Italia, Gasparri demolisce la sinistra: "Perché con loro saremmo al fallimento"

Giada Oricchio 22 marzo 2023

Crisi di governo, maggioranza divisa, Lega assente e Giorgia Meloni lasciata sola in vista del Consiglio europeo? Maurizio Gasparri spazza via ogni illazione. Ospite di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia, il talk preserale di Rete 4, mercoledì 23 marzo, il vicepresidente del Senato fa chiarezza: “Direi nessun problema. Ieri al Senato, oggi alla Camera i vari gruppi di opposizione hanno presentato 4 mozioni diverse, ma la maggioranza resta tale”.

L’esponente di Forza Italia ha sottolineato lo straordinario momento storico: “Il governo affronta delle difficoltà: la guerra, le banche svizzere che erano una certezza e invece falliscono, l’immigrazione che pressa prepotentemente Italia e Europa e la Tunisia che attraversa una fase complicata. Il quadro è drammatico, meno male che c’è un governo tonico, coeso e con i numeri in Parlamento. Se ci fosse stata l’opposizione saremmo al fallimento”. E a proposito del deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, che oggi alla Camera ha rinfacciato a Meloni la siccità dell’Adige (secca la replica della premier: “L’ho prosciugato io? Non sono Mosè”), Gasparri puntualizza perfido: “Bonelli dovrebbe spiegarci tutta la questione Soumahoro e tutto il mondo che ha affiliato in maniera poco trasparente in materia di immigrazione”.