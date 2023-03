Senaldi: mezzo Parlamento favorevole all'immigrazione illegale. Scintille con Di Biase

27 marzo 2023 a

A L'aria che tira su La7 lunedì 27 marzo si parla di contrasto all'immigrazione clandestina e dell'intervista "politica" dell’ex sottosegretario e capo della polizia Franco Gabrielli che tanto ha fatto discutere "La linea dura non porta risultati, inutile prendersela con gli scafisti”. "Se Gabrielli non è criticabile in quanto servitore delle istituzioni anche quando rilascia un'intervista del contenuto politico, non è criticabile neanche Matteo Piantedosi perché è stato per decenni un servitore delle istituzioni", premette il condirettore di Libero, Pietro Senaldi.

Il punto è uno: come mai tutti gli altri paesi riescono a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione illegale - o almeno hanno una posizione comune a riguardo - mentre l'Italia delle difficoltà? Piantedosi "ha risposto che gli altri paesi hanno una posizione contraria all'immigrazione illegale che è trasversale e che va da destra a sinistra a destra e a sinistra - sintetizza Senaldi - c'è una lotta all'immigrazione illegale, invece l'Italia ha la particolarità che mezzo Parlamento è di fatto favorevole all'immigrazione illegale e questa è una cosa incontrovertibile".

Mezzo Parlamento, ossia la sinistra, considerava fino a ieri "risorse" i clandestini afferma Senaldi che cita la famosa frase dell'allora presidente della Camera, Laura Boldrini: "Se poi avete cambiato idea e rinnegate...". In studio Michela Di Biase del Pd ribadisce che gli immigrati sono "risorse" per l'Italia e bolla come "polemiche" ogni critica a questa linea... Sulla linea del governo sulle Ong, Senaldi commenta che Palazzo Chigi fa un discorso chiaro: il fenomeno migratorio è cambiato e bisogna dire "via i dilettanti". "L'emergenza immigrazione la deve gestire i governo italiano o l'Ong?" conclude.