Lollobrigida smaschera Formigli, bufera sul video tagliato. Cosa non è andato in onda

"Ai morti e alle loro famiglie sì, l’assenza di risposte crea frustrazione, Ministro Lollobrigida". Il video tratto dalla puntata di giovedì 23 marzo di Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, subito rilanciato sui social dagli account della trasmissione mostra il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che, incalzato da una giornalista, risponde con una battuta: "Una domanda su Cutro, ancora non sappiamo niente della catena di comando". "E le crea frustrazione, questo?", ribatte l'esponente di Fratelli d'Italia. "A me crea frustrazione e soprattutto ai morti", afferma la giornalista.

In alto il video mandato in onda da Piazzapulita, tagliato ad arte per dare l'impressione che io sia scappato alle domande dei giornalisti.

In basso il video integrale di ciò che è accaduto realmente. Lascio a voi la possibilità di commentare le vergognose ricostruzioni. pic.twitter.com/7aELBJTqXp — Francesco Lollobrigida (@FrancescoLollo1) March 24, 2023

Il filmato finisce qui ed è subito usato come una clava sui social nei confronti del governo. Il sottotesto è chiaro: davanti ai morti di Cutro un ministro importante si sottrae alle domande scomode della giornalista e chiude il discorso con una battuta. Peccato che le cose stiano in modo diverso. Il video mandato in onda da Piazzapulita è stato "tagliato ad arte per dare l'impressione che io sia scappato alle domande dei giornalisti", scrive in un tweet lo stesso Lollobrigida che posta il filmato rilanciato dalla trasmissione di Formigli e, a confronto, un altro che riprende la stessa scena ma non si ferma alla battuta tranchant del ministro. È "il video integrale di ciò che è accaduto realmente. Lascio a voi la possibilità di commentare le vergognose ricostruzioni", scrive Lollobrigida.

Ma cosa si vede nel filmato integrale? "Dopo la stoccata sulla "frustrazione", il ministro non si smarca dalle domande. Tutt'altro. "A me crea frustrazione e soprattutto ai morti", afferma come detto la giornalista. Il ministro a quel punto argomenta la sua posizione: "Non confondiamo le cose, su queste questioni ci deve essere la dovuta attenzione - afferma il titolare dell'Agricoltura - non mi pare che il governo e i ministri competenti siano mai sfuggiti al confronto su temi così delicati" come il tragico naufragio di migranti sulle coste calabresi. "Una cosa è chiara, tutti in Italia e in Europa hanno acquisito una consapevolezza maggiore che quelli che vanno contrastati sono gli sciacalli del mare. E fermare le partenze significa salvare vite", afferma Lollobrigida. Ma questo, non è andato in onda.