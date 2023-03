Otto e mezzo, Massimo Giannini: Giorgia Meloni in modalità Vox

22 marzo 2023 a

Giorgia Meloni a valanga alla Camera dei deputati mentre risponde alle critiche delle opposizioni. Nella puntata di "Otto e mezzo" in onda il 22 marzo, Massimo Giannini, direttore de La Stampa, non fa mancare la sua stoccata al premier. Tema di discussione la veemenza nella replica agli interventi dei deputati dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"La nostra presidente del Consiglio era chiaramente in modalità Vox-Marbella, il comizio famoso ormai celeberrimo che lei stessa ha svolto davanti all'ultradestra franchista spagnola - ha dichiarato Giannini - Peccato che adesso era dentro al Parlamento italiano e peccato che questo è un Paese che chiede soprattutto di essere rassicurato. Ma non è proprio nelle sue corde. Quando parla di "underdog" lei si disvela per quel che è. Non riesce a fare questo salto, a parlare a tutti gli italiani per conto di tutti gli italiani. E' andata di nuovo contro tutto l'arco parlamentare. Contro il Pd sui migranti, contro il M5s sulla guerra e sul bonus, persino contro Bonelli sui sassi dell'Adige. C'è un certo nervosismo per i dossier che si trova ad affrontare da capo del governo. Sono uno più complesso dell'altro: guerra, economia, fisco, nomine degli enti pubblici, Rai, migranti, Pnrr. Il suo tavolo è pieno di dossier".