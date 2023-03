Otto e mezzo, Fabio Volo si arrende a Giorgia Meloni: ai suoi elettori piace così

22 marzo 2023 a

a

a

Grinta Giorgia Meloni alla Camera dei deputati. Il premier risponde punto per punto alle interrogazioni delle opposizioni. E la sua grinta riceve, come sempre, il plauso del pubblico sui social. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" del 22 marzo. Ospite di Lilli Gruber era lo scrittore Fabio Volo che si è dovuto arrendere alla capacità dialettica del premier.

"Oggi alla Camera sembrava lei prima di diventare presidente del Consiglio - ha detto Fabio Volo - Non so se mai farà questa transizione da leader di un partito all'opposizione a una carica istituzionale così importante come quella che ricopre. Probabilmente questa transizione non la farà mai perché guardando la diretta e i commenti, al suo elettorato piace così. Noi viviamo ancora in un'epoca in cui l'aggressività è segno di forza. Al contrario, invece, quando una persona è evoluta la calma è il segno della sua forza. Probabilmente quella transizione lei non la farà mai e, invece, deve ricordarsi che adesso rappresenta tutti e non solo il suo partito. Quindi se ha il 70% vuol dire che sette italiani su dieci non l'hanno votata. Insomma si deve rivolgere anche a chi non l'ha votata".