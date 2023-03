L'Aria che Tira, da Roncone schiaffo agli Usa e a Putin: “Ha baciato la pantofola di Xi”

21 marzo 2023 a

La visita di Xi Jinping da Vladimir Putin viene analizzata nel corso dell’edizione del 21 marzo de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. Per affrontare l’argomento viene interpellato il giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone: “Aspetterei qualche ora e qualche giorno prima di valutare l’incontro tra i due leader di Russia e Cina. Sono cose che viaggiano su binari separati e piani diversi. Le diplomazie spesso lavorano nell'ombra, non potevamo aspettarci che ieri facessero una conferenza stampa congiunta in cui Putin dicesse che Xi lo aveva convinto. Non funziona così. Intanto l’incontro ha un peso specifico in campo internazionale, è un’immagine. La sensazione che fornisce è che Putin abbia baciato la pantofola se vogliamo rimanere all’aspetto estetico. Non c’è un titolo definitivo su questa vicenda, rileggiamoci cosa dice Kissinger sul Vietnam. È - spiega ancora Roncone - un piccolo segnale di una piccola possibilità di una piccola luce in fondo al tunnel, naturalmente certezze non ci sono se non quella che la Russia ha invaso l’Ucraina. E da questa situazione dobbiamo partire per uscirne”.

Merlino chiede conto a Roncone di un possibile mancato apprezzamento da parte dell’Ucraina nei confronti degli Stati Uniti, che hanno utilizzato toni duri per commentare l’incontro a Mosca: “È del tutto evidente - sottolinea il giornalista - che dopo un anno di guerra gli Stati Uniti hanno degli interessi sul campo che non sono più quelli che ci avevano spinto all'inizio a schierarci. Hanno interessi diversi. Joe Biden ha anche un futuro politico in bilico. Ci sono problemi che a questo punto si intrecciano, la complessità della vicenda è proprio questa, è evidente”.