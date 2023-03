Lite Roccella-Magi sulla maternità surrogata: “Cancellate le madri”

18 marzo 2023 a

a

a

Scintille tra Eugenia Roccella e Riccardo Magi sulla maternità surrogata. Il segretario di +Europa è andato all’attacco della ministra del governo Meloni su tale tematica: “La ministra delle ‘Dispari Opportunità’ Roccella è convinta di tutelare le donne e forse non si accorge che continuamente le considera prive di volontà e incapaci di decidere. Potrebbe trattarsi di una ossessione personale se non accadesse che da ministro utilizza questi argomenti per cancellare i diritti di bambine e di bambini e delle loro famiglie che vogliono solamente essere considerate come tutte le altre. Ed è un’offesa a tutte le donne, che la stessa Roccella considera incubatrici e non individui liberi che sanno decidere sul proprio corpo. Noi - spiega Magi - riteniamo che la gestazione per altri vada regolamenta in forma solidale, la ministra no. Nel frattempo abbiamo depositato una proposta di legge che risolverebbe il problema della trascrizione integrale degli atti di nascita. Anche su questo Roccella si ostina ad essere ministra delle ‘Dispari Opportunità’?”.

“Dirittismo da Ztl”. Roccella spiana Schlein e la sua visione del mondo

Non si è fatta attendere la replica dell’esponente dell’esecutivo, che ha risposto a Magi con un post su Facebook: “Magi dice che chi ha due papà domani deve poter festeggiare due volte. Gli proponiamo per analogia che gli stessi bambini, in occasione della festa della mamma, festeggino anche le due mamme cancellate con la maternità surrogata. La madre che ha fornito l’ovocita, scelta su un catalogo perché - evidenzia Roccella - trasmette il patrimonio genetico, e quella da cui è stato affittato l’utero, in genere povera e del terzo mondo così costa meno”.