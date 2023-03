Belve, colpo clamoroso di Francesca Fagnani: l'intervista che scuoterà la Rai

Valentina Bertoli 19 marzo 2023 a

a

a

Le interviste rock di Francesca Fagnani hanno fatto breccia anche nei cuori dei più diffidenti. Sagace e provocatrice fino al midollo, la giornalista punta a svelare la natura più nascosta dei suoi ospiti. Settimana dopo settimana, la conduttrice conquista l’attenzione dei giornali e dei media grazie alla sua capacità di mettere il dito nella piaga. La conseguenza? Non si fa che parlare di “Belve”, il programma di successo di Rai 2. Dopo i casi Ignazio La Russa e Heather Parisi, Ornella Vanoni, imprevedibile e senza freni, è pronta a mettere a repentaglio le dinamiche del format.

Garko, lo "spruzzino" e l'incidente a luci rosse sul set: cosa rivela a Fagnani

Con la sola regola dello smascheramento, l’obiettivo di Francesca Fagnani è quello di mettere gli intervistati a proprio agio per poi sferrare colpi bassissimi. “Belve”, il seguitissimo programma di Rai 2, ammalia proprio tutti. L’ingrediente dell’ottima riuscita della trasmissione? Il tono caustico e l’attitudine graffiante della giornalista, senza dubbio, ma anche l’idea di un format che assicuri sempre la novità, la gaffe, lo scoop. Tutto ciò che viene pronunciato nel salotto della “belva” diventa una cassa di risonanza potente e le dichiarazioni degli ospiti innescano cicli di polemiche a non finire.

Il tumore, la parrucca e la rivelazione al figlio: Concita De Gregorio e l'intervista choc

Si pensi, per esempio, ad Heather Parisi. Dopo essersi “messa a nudo” di fronte a Fagnani, la showgirl è stata fermata negli studi dall’ufficiale giudiziario, chiamato dall’agente televisivo Lucio Presta. Quest’ultimo aveva vinto una causa contro la ballerina e lei non lo aveva mai pagato. Dunque, è stato pragmatico: Heather Parisi ha firmato un assegno direttamente nei camerini e, per ovvie ragioni, la vicenda è stata molto dibattuta. E ancora, come dimenticare gli interventi criticati di Ignazio La Russa? Il presidente del Senato, privo di retorica, non si è certo trattenuto. La scelta di essere sincero, però, è stata bacchettata dai più e ha fatto discutere. Ora l’anteprima dell’ultima puntata, quella di martedì 21 marzo, fa tremare la Rai. Un nome, una garanzia: Ornella Vanoni arriverà scatenatissima da Francesca Fagnani e le sue battute saranno imperdibili. Il risvolto tragicomico è assicurato.