"Operata di tumore, porto la parrucca". Concita De Gregorio choc a Belve

Anticipazione bomba di Belve, il programma di Rai2 con Francesca Fagnani. Ora arriva la spifferata su Dagospia (sempre ben informato sui fatti della tv e non solo). "Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Adesso porto una parrucca", confessa Concita De Gregorio. "Quando hanno scritto che mi sono fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni sono stata sul punto di chiamare il direttore perché preferirei avere i miei capelli", continua la De Gregorio. Il momento più brutto della sua vita, come racconta a Belve, è stato quando ha dovuto spiegare al più piccolo dei suoi figlio (che vive in Australia) la sua battaglia contro il tumore. "Volevo farlo di persona", dice.

Molti, in questi giorni, hanno parlato del suo silenzio. "Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai, perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”, svela. E poi, ad un certo punto, parla della sua vita privata: “Io sarei per la libertà assoluta, se tutti fossero consapevoli che non esiste il possesso dell’altro sarebbe più semplice”. La sua è sempre stata una vita all'insegna dei successi: la direzione dell’Unità, ad esempio. E la Fagnani le chiede cosa sia accaduto in merito ad alcuni articoli giudicati diffamatori dalla Magistratura. “Ho pagato moltissimo, sto ancora finendo (…) Ho sborsato, di tasca mia con il mio lavoro in questi dieci anni, più di due milioni di euro”, conclude.