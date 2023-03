Jerry Calà dopo l'infarto: “Sto bene, fatemi tornare subito sul set”

18 marzo 2023 a

Tanto spavento per Jerry Calà, ricoverato d’urgenza nella notte a Napoli ed è stato operato per uno stent coronarico. L’attore e cantante sta bene e vuole tornare al più presto al lavoro dopo la disavventura. “Ci ho appena chiacchierato, l’intervento è andato benissimo e lui vorrebbe tornare sul set già tra due-tre giorni ma penso che ci vorrà almeno una settimana”, ha detto all’AGI il suo agente, Alex Tempestini.

«Sta bene, è sereno e sta già organizzando il suo ritorno al lavoro. Ho passato la mattina con lui in ospedale, non è già più in terapia intensiva, ha avuto un piccolo infarto e gli hanno messo uno stent. Sta bene, non dico che sia già in piedi, ma parla e discute, chiede ‘quando torno e quando non torno’, perché stavamo girando un film» il resto delle parole riferite dal manager.

Il 71enne attore veronese è stato colto da un malore nell’Hotel Santa Lucia in cui alloggiava ed è stato portato in codice rosso nella clinica Mediterranea, dove è stato eseguito l’intervento di angioplastica. L’ex «gatto di Vicolo Miracoli» da fine febbraio si trova a Napoli per le riprese di «Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema». Il film, di cui Calà è regista e interprete, è prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. Le riprese, peraltro, erano quasi ultimate. Ora un piccolo stop per il malore e poi si rimetterà a lavoro, con un sospiro di sollievo tirato da tutti i suoi fan.