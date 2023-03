Mauro Coruzzi, ansia per Platinette: "Colpito da ictus", come sta

17 marzo 2023 a

Ansia per Mauro Coruzzi, personaggio televisivo noto con il nome d’arte di Platinette. È stato colpito da ictus ischemico. L'agente del noto volto tv ha diffuso un messaggio per rassicurare sulle sue condizioni: "Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti".

In mattinata Milly Carlucci ha voluto mandargli un messaggio nel corso del progframma Storie Italiane su Rai1: «Io lo conosco bene perchè abbiamo lavorato insieme a Ballando con le Stelle, ma anche al Cantante Mascherato. Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ’Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro'", ha raccontato. "Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!", ha concluso rivolgendosi a Coruzzi.

Le ultime apparizioni di Coruzzi in tv risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio, che beveva lanciato il personaggio di Platinette proprio al Maurizio Costanzo Show.