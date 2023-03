Steven Seagal, come si presenta al congresso pro-Putin: "Io russofilo al 100%"

Il 14 marzo al museo Pushkin di Mosca è nato ufficialmente il Movimento internazionale dei Russofili organizzato promosso dall’oligarca ortodosso (e sanzionato) Konstantin Malofeev, ritenuto tra i finanziatori delle milizie filorusse in Donbass. Tra i personaggi che si sono riuniti davanti al ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, uno ha attirato in particolare lpaattenzione di tanti utenti dei social. È l'attore americano Steven Seagal, eroe dell'action anni '90 (Nico, Trappola in alto mare, Il vendicatore...) e da qualche anno sostenitore del movimento pro Putin "Una Russia giusta - Patrioti - Per la verità", una sorta di ambasciatore semiufficiale della Russia all’estero: "Sono russofilo al 100 percento e russo ad un milione percento", ha detto nel convegno sfoggiando un abbigliamento e un'acconciatura particolarmente vistosi.

...Steven Seagal believes that the Russophile movement will eventually become truly global.



According to him, now there is a situation where people "begin to see, to understand that they are being lied to, that they are being manipulated." pic.twitter.com/MP2uEqYNjN