Stasera Italia, Fusani e il vero messaggio c'è dietro il mandato d'arresto per Putin

La notizia del mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale dell’Aia nei confronti di Vladimir Putin è al centro della puntata del 17 marzo di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Tra gli ospiti che commentano la scelta del tribunale nei confronti del leader della Russia c’è Claudia Fusani, giornalista, che non vuole affatto sminuire la decisione: “È una cosa sicuramente simbolica, ma è un messaggio chiarissimo alla comunità internazionale, alla Cina, all'India, al G20, a tutti coloro che continuano a fare affari con Mosca e con Putin. Il messaggio è chiarissimo. Stiamo parlando di un tribunale e quando un tribunale emette una decisione del genere non dico che abbia delle prove, ma sicuramente molti indizi. Allora è bene - spiega ancora Fusani prima di concludere il discorso sulle conseguenze della guerra in Ucraina - che tutta la comunità internazionale sappia che ci sono sul tavolo al momento indizi forti e coincidenti verso questo tipo di accusa”.