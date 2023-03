L'Aria che Tira, Merlino a valanga contro il governo: entrati in un tunnel

13 marzo 2023 a

“È stato un fine settimana molto intenso, tra l’assemblea del Pd e l’emergenza sbarchi continua sulle nostre coste. Eppure da due giorni non si parla d'altro che di questo karaoke tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che cantano al compleanno del leader leghista sulla nota della famosa canzone di Fabrizio De André”. È così che Myrta Merlino apre la trasmissione del 13 marzo, introducendo la puntata de L’Aria che Tira su La7 facendo sentire in sottofondo La canzone di Marinella, il brano su cui si sono esibiti al party per i 50 anni del segretario del Carroccio i due volti di punta del centrodestra. Merlino poi continua il proprio editoriale: “Non è che mi sconvolge che il premier e il ministro fossero a una festa, ci mancherebbe, capita a tutti noi di andare alle feste. Non è mica un reato festeggiare i compleanni, non l’abbiamo mai pensato. Sono stata la prima a difendere Sanna Marin che è andata a ballare e festeggiare. Il problema è il contesto, da due settimane il governo sembra entrato in un tunnel, che lo ha portato ad allontanarsi progressivamente dalla sensibilità di una parte del Paese”.

“Un Paese che si è molto commosso ed ha molto sofferto - spiega ancora la giornalista napoletana - con quelle madre e quei padri che aspettavano notizie dei loro bambini sulla spiaggia di Cutro. Quando diventi istituzione dopo essere stato opposizione hai l’obbligo di rappresentare il Paese in toto, in tutte le sue parti. Meloni e Salvini sono premier e vicepremier anche di chi non li ha votato, questo è il punto importante”. Poi Merlino chiude così sul caso migranti e il video: “È solo un problema di sensibilità o può diventare un grosso problema politico?”.