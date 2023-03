L'Aria che Tira, stoccata di Gasparri a Porro: “Un errore pubblicare il video di Meloni e Salvini”

13 marzo 2023 a

“Di che stavate parlando nel dietro le quinte?”. È così che Myrta Merlino accoglie Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, e Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera. “Parlavamo d’attualità, anche del karaoke, del nuovo segretario del Pd, parlavamo dei temi della giornata” la spiegazione dell’esponente azzurro mentre i due si siedono nello studio de L’Aria che Tira, talk show di La7, per partecipare alla puntata del 13 marzo. Poi Gasparri fa una battuta: “Di che vuole che parliamo? Della Roma non ne parliamo, siamo della Roma, ma lasciamo perdere”.

Merlino interroga quindi Roncone sul video di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che cantano al karaoke La canzone di Marinella di Fabrizio De André, ma è Gasparri ad intervenire, lanciando una frecciata: “Il video non lo hanno pubblicato Salvini o Meloni, ma Nicola Porro, per far vedere che sono amici. Però ha fatto male a pubblicarlo. Erano i 50 anni, un compleanno di quelli importanti. Ognuno di noi si ricorda il compleanno dei 50 anni”.