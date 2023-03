Concita De Gregorio da L'Unità al glamour: la svolta hollywoodiana

10 marzo 2023 a

Svolta per Concita De Gregorio, già direttrice dell'Unità e attualmente editorialista de La Stampa e conduttrice di In Onda su La7. La giornalista sarà la direttrice di The Hollywood Reporter Roma, la cui uscita è prevista per aprile. La storica testata Usa The Hollywood Reporter, uno dei principali brand globali dell’intrattenimento, lancia infatti la sua prima edizione europea. A guidare quella italiana sarà proprio De Gregorio: “The Hollywood Reporter Roma mira a promuovere la qualità e la creatività italiana in tutto il mondo, senza vincoli, intercettando i cambiamenti culturali e sociali. Il mezzo audiovisivo è diventato centrale nel processo di conoscenza e di educazione delle nuove generazioni, e continuerà ad esserlo. E’ quindi una grande gioia lavorare con uno staff editoriale di giovani e giovanissimi per dare spazio e voce a tutto ciò", ha dichiarato.

Editore italiano dell'operazione è Brainstore Media, parte di Artmediamix guidato da Gian Marco Sandri. "Roma è la città del cinema, ha fatto la storia dello spettacolo, dal Colosseo a Cinecittà. La convergenza dei successi italiani nell’arte, nello sport, nella musica e nel cinema ha restituito all’Italia una centralità di cui questo ponte tra Roma e Hollywood vuole essere specchio e motore. Per l’industria dell’intrattenimento e non solo", ha dichiarato Sandri.