Belve, confessione choc di Heather Parisi: “Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica”

13 marzo 2023 a

a

a

«Ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica». È la confessione choc di Heather Parisi ospite domani della trasmissione Belve di Francesca Fagnani, alle 21 su Rai2. E quando la conduttrice le chiede di quel periodo di violenza Parisi risponde: «Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda». Fagnani chiede se stia parlando del suo compagno di allora: «Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco». E sul perché non abbia denunciato quell’uomo, Parisi replica: «Non cerco la vendetta». La conduttrice insiste sul perché lo abbia protetto non dicendo mai il nome. «Non ho protetto lui, ho protetto me», la spiegazione dell’ospite.

Nuova fiamma per Di Maio: dopo l'addio a Virginia ecco un'altra fidanzata

Sul trasferimento in Asia, che secondo alcuni sarebbe legato a problemi finanziari, Parisi dice: «No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui». Parisi parla anche dell’infanzia segnata dalla separazione dei genitori: «Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola».

Everything Everywhere All At Once si prende tutto agli Oscar: i premi del 2023

Infine, sulla presunta rivalità con Lorella Cuccarini la showgirl smentisce: «Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa. Non abbiamo - la chiosa al veleno - nulla in comune».