Alessia D'Alessandro, ecco chi è la nuova fidanzata di Luigi Di Maio

C’è un’altra donna nel cuore di Luigi Di Maio. Dopo la rottura delle relazione con Virginia Saba, con cui era legato sentimentalmente dal 2019, l’ex ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 Stelle è stato avvistato con quella che secondo Repubblica sarebbe la sua nuova fiamma. Si chiama Alessia D’Alessandro, 31 anni, la donna che con Giggino è stata pizzicata a Venezia.

Ma chi è D’Alessandro? La donna è già nota alla galassia grillina. Nel 2020 l’Adnkronos la descriveva così: “Vive a Berlino, ha 28 anni e nel curriculum vanta esperienze di studio alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. Oltre a fare l'assistente al marketing della Wirtschaftsrat, un'organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel. Alessia D'Alessandro è il volto emergente scelto dal Movimento Cinque Stelle per correre nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Occhi verdi e lunghi capelli castani, la bella Alessia (che parla cinque lingue) sfiderà l'ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, oggi capostaff del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca”.

Un altro ritratto risale al 2018 ed è dell’ex deputato del M5S Angelo Tofalo: “Vi presento Alessia D’Alessandro, una ragazza giovane, curiosa e preparata con un’importante esperienza all’estero. Come ha fatto Alessia a diventare la candidata all’uninominale nel collegio di Agropoli? Ha semplicemente risposto all’appello fatto qualche settimana fa da Luigi Di Maio inviandoci una email in cui proponeva la sua storia ed il suo Curriculum Vitae. È stata poi selezionata tra le candidature che si sono messe a disposizione del nostro progetto. Alessia ha solo 27 anni e vive a Berlino, città in cui ha ricoperto fino a ieri la posizione di referente della direzione nel Consiglio Economico della CDU per quasi un anno. Si è occupata in pratica del coordinamento di circa 22 Commissioni, dai temi di politica nazionale a quelli di livello europeo e relazioni internazionali. Una ragazza intelligente e ambiziosa che si è rimboccata le maniche per ottenere un contratto a tempo indeterminato in una posizione che le avrebbe consentito presto di accrescere le proprie competenze e costruirsi un futuro importante. È di nazionalità italo-tedesca, ha studiato e parla fluentemente, italiano, tedesco, francese ed inglese, oltre a conoscere bene anche la lingua spagnola. Nata e cresciuta a Napoli, dove ha frequentato le scuole fino al raggiungimento della maturità, risiede a Castellabate, in provincia di Salerno, dove trascorre diverse settimane all’anno in particolare in estate. Ha lavorato anni fa anche a Palazzo Belmonte dove ha fatto uno Stage come Junior F&B Accountant. Successivamente ha conseguito un Bachelor of Arts alla Jacobs University a Brema (Germania) in Global Economics e Management. Un corso interamente insegnato in lingua inglese. Durante il suo percorso di studi è stata l’unica ed essere scelta per un Erasmus di 6 mesi a Parigi all'Università Science Pò dove ha potuto approfondire gli studi di scienze politiche. A laurea conseguita si è trasferita a Berlino conseguendo un master in Public Policy alla Hertie School of Governance”. Ora la storia con Di Maio.