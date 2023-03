Omnibus, Manlio Messina sbugiarda la sinistra: le sue politiche non funzionano

08 marzo 2023 a

a

a

Emergenza migranti, come risolvere il problema? Manlio Messina, deputato di Fratelli d'Italia sembra avere le idee molto chiare su quali siano gli strumenti adatti per intervenire. Secondo Messina, è necessario stringere accordi con i Paesi di provenienza dei clandestini e mettere in piedi i cosiddetti corridoi umanitari. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda l'8 marzo su La7.

"Noi abbiamo dato la soluzione - ha detto Manlio Messina durante Omnibus - Noi lo diciamo da anni. La soluzione è quella di fermare le partenze con gli accordi con gli Stati. Come si fa a fare il corridoio umanitario con la Libia? Se non si può fare il blocco delle partenze allora non si può fare neanche il corridoio umanitario. Quindi ritengo che si deve comunque tornare a discutere. Arriverà un'aggravante per immigrazione clandestina già nel prossimo Cdm di Cutro. Ci sarà una stretta e pene molto più severe per i trafficanti. Io vorrei sapere qual è la soluzione della sinistra? E perché non l'avete messa in pratica? E se l'avete messa in pratica vuol dire che qualcosa non ha funzionato perché ci sono stati più di 26mila morti. Se ritenete che sia sbagliata perché non avete ritirato la legge Bossi-Fini? O i decreti Conte-Salvini.