Omnibus, Lorenzo Pregliasco, YouTrend: Elly Schlein fa già soffrire il M5s

03 marzo 2023

L'elezione di Elly Schlein a a capo del nuovo Partito Democratico pone una serie di interrogativi a tutte le altre forze politiche. In particola modo al Movemtno Cinque Stelle che, negli ultimi tempi, aveva dedico di occupare lo stesso spazio politico che ora stanno cercando di occupare i dem. Per questo tra i due partiti ci potrà essere molto presto una sorta di redde rationem politico per stabilire chi ha il peso meggiore nei confonti dell'elettorale della sinistra radicale.

"Sul tema dei migranti Elly Schlein ha avuto la possibilità di avere un primo momento di contrapposizione col governo che rende ancora più chiara l'identità del Pd su questo tema - ha detto Lorenzo Pregliasco di YouTrend - C'è un recente sondaggio Demopolis che dice che, all'interno del Pd, il livello di fiducia nei confronti di Schlein è molto forte. Circa il 70% esprime la propria fiducia al neo segretario. Dato che resta alto anche nel resto dell'area della sinistra col 60% tra gli elettori di Sinistra e Verdi. Ed è tutt'altro che trascurabile all'interno del Movimento Cinque Stelle: quasi 4 su 10 hanno fiducia in Schlein. Chiaramente la nuova leadership di Elly Schlein pone alcuni problemi seri per il Movimento Cinque Stelle che si aspettava una leadership diversa, più tradizionale e più prevedibile e che, invece, si trova un ora competitor forte sullo stesso terreno che Conte aveva scelto di occupare nell'ultimo periodo".